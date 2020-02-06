"Слуга народа" во время работы Рады включил себе кино. Видео

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Кабанов на заседании парламента смотрел то ли сериал, то ли фильм.

Видео, как народный избранник имитирует бурную деятельность, опубликовал телеканал "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Нардеп Александр Кабанов смотрит кино на заседании ВР 112 Украина

Нардеп Александр Кабанов смотрит кино на заседании ВР 112 Украина

Кабанов смотрел кино на ноутбуке, пока в парламенте блокировали трибуну.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде Украины устроили массовые потасовки из-за возможного голосования за законопроект о рынке земли.

Еще одна драка произошла возле президиума. Представители "Батьківщини" хотели туда прорваться, однако их стали сдерживать нардепы от "Слуги народа".

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