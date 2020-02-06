Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:09
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Слуга народа" во время работы Рады включил себе кино. Видео

2.4т
Читать материал на украинском

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Кабанов на заседании парламента смотрел то ли сериал, то ли фильм.

Видео, как народный избранник имитирует бурную деятельность, опубликовал телеканал "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Нардеп Александр Кабанов смотрит кино на заседании ВР

Нардеп Александр Кабанов смотрит кино на заседании ВР

112 Украина

Нардеп Александр Кабанов смотрит кино на заседании ВР

Нардеп Александр Кабанов смотрит кино на заседании ВР

112 Украина

Кабанов смотрел кино на ноутбуке, пока в парламенте блокировали трибуну.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде Украины устроили массовые потасовки из-за возможного голосования за законопроект о рынке земли.

Еще одна драка произошла возле президиума. Представители "Батьківщини" хотели туда прорваться, однако их стали сдерживать нардепы от "Слуги народа".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Александр Кабанов
Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины депутат
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
31
21
Смешно
0
Интересно
9
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги