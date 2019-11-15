"Слуга народа" внезапно ушла в отставку с высокой должности: что известно

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук сложила полномочия представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

Об этом в пятницу, 15 ноября политик сообщила в своем Facebook.

"С сегодняшнего дня складываю полномочия представителя Кабмина в Верховной Раде. Спасибо всем, кто помогал мне в этой работе. Сфокусуюсь на работе в Комитете по национальной безопасности, обороны и разведки. Спасибо всем, кто верит и помогает", – написала она.

Ирина Верещук Facebook/Ирина Верещук

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Верещук предположила, что первые отставки в Кабинете министров Украины Алексея Гончарука могут произойти не ранее начала 2020 года.

Также Верещук признала, что депутаты президентской фракции выражали недовольство действиями Кабмина Гончарука.

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