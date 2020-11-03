"Слуга народа" внесла в Раду законопроект о лишении КСУ финансирования
Народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, как и обещала, внесла в ВРУ законопроект о лишении бюджетного финансирования Конституционного суда Украины.
Об этом она написала на своей странице в Facebook. "Слуга" подчеркнула, что ее проект закона предусматривает изменения в госбюджет и лишение КСУ финансирования к обновлению этого госоргана.
"Я лично считаю, что мы не должны за счет налогоплательщиков содержать орган, который систематически сносит антикоррупционное законодательство и разрушает репутацию Украины в глазах всего цивилизованного мира. 109 млн грн, которые остались неиспользованными, предлагаю направить на более социально-полезные нужды, например, субвенцию учебным учреждениям на линии разграничения", – подчеркнула парламентарий.
Согласно карточки проекта закона о внесении изменений в ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно перенесения бюджетного финансирования из Конституционного суда Украины на развитие образовательных программ), документ пока находится на рассмотрении у руководства ВРУ.
Добавим также, что в эфире украинского телеканала Янченко отметила, что депутаты из фракции "Слуга народа" будут готовы поддержать законопроект президента Владимира Зеленского, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины, если не будет других, менее болезненных решений. Нардеп выразила убеждение, что судьи КСУ могут добровольно уйти в отставку, если хотят сделать что-то хорошее для Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине назрел скандал из-за того, что Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
НАПК закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению Совета национальной безопасности и обороны, доступ был восстановлен.
Также Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота.
Представитель Совета Европы и глава Венецианской комиссии раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривает смену состава Конституционного суда. Они предупредили, что это будет нарушением Основного Закона и призывали рассмотреть другие варианты разрешения кризиса. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.
В свою очередь представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал проект закона единственным возможным вариантом выхода из кризиса после решения Конституционного суда.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за скандальными решениями Конституционного суда стоят "российские марионетки" и "некоторые украинские олигархи", которые чувствуют угрозу со стороны антикоррупционних органов.
Народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко заявила о намерении внести в парламент представление о сокращении финансирования КСУ.
Конституционный суд "внепланово" приступил к рассмотрению представления 46 народных депутатов относительно конституционности открытия рынка земли. Повестку дня в работе инстанции изменили утром 2 ноября, согласно ей собрание судей было перенесено.
Вскоре судья Конституционного Суда Игорь Слиденко заверил, что Большая палата КСУ продолжит рассмотрение конституционного представления, суть которого сводится исключительно к толкованию положений Конституции – земли как основного национального богатства.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с коллегами пришли в Конституционный суд, чтобы поинтересоваться его "супертурборежимом" по рассмотрению вопросов реформы рынка земли.
Вскоре стало известно, что Большая палата Конституционного Суда Украины не принял решения по представлению относительно толкования норм Конституции о земле как основное национальное богатство.