"Слуга народа" внесет изменения в Конституцию: названы основные правки

Партия "Слуга народа" не готовила более 400 правок в Конституцию Украины, как об этом заявлялось 28 августа.

Речь шла о количестве уже готовых законопроектов, подготовленных партией, заявил в комментарии OBOZREVATEL представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Когда я говорил о 465, то имел в виду 465 законодательных актов и изменений в законы, среди которых есть и изменения в Конституцию. Первоочередными являются около 10", – уточнил он.

Так, приоритетными правками в Основной Закон были определены уменьшение количества народных депутатов до 300 и введение двух правовых оснований для лишения статуса нардепа – это кнопокадвство и прогулы.

Также в первую очередь будут голосовать за снятие депутатской неприкосновености. По словам Стефанчука, законопроект хотят принять уже в первый день работы ВР IX созыва, то есть 29 августа.

"У нас есть достаточно процессуально-процедурных оснований, чтоб этот законопроект был сегодня проголосован", – заявил Стефанчук, уточнив, что депутаты остаться без неприкосновенности смогут только с 2020 года.

Руслан Стефанчук

Как писал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что партия "Слуга народа" готовит более 400 правок в Конституцию Украины. Как известно, для того, чтобы внести изменение в Конституцию, за него должны проголосовать не менее 300 народных депутатов.

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