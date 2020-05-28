Народный депутат от "Слуги народа" Валерий Божик заразился коронавирусом.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщила заместитель главы президентской фракции Евгения Кравчук.

Божика уже изолировали. Аппарат Рады составляет списки людей, которые ранее контактировали с нардепом.

"Да, действительно, буквально несколько часов назад пришел положительный результат [на коронавирус]. Депутат на изоляции, продолжается эпидемиологическое расследование", – рассказала Кравчук.

Валерий Божик – заместитель главы парламентского комитета по вопросам правовой политики. По словам Кравчук, вероятно, именно члены комитета первыми захотят пройти тестирование на COVID-19.

Валерий Божик facebook нардепа

Как писал OBOZREVATEL, ранее коронавирусом переболели около 10 народных депутатов. Разумков заявлял, что в Раде все окончательно вылечились.

При этом недавно опять стало известно о случае заражения в парламенте, где заболел близкий к Зеленскому нардеп.