"Слуга народа" в Трускавце: раскрыты подробности скандального обучения будущих нардепов

Избранных народных депутатов от партии "Слуга народа" на обучении в Трускавце делили на группы и постоянно меняли местами.

Об этом "Украинской правде" рассказал президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов.

"Мы их постоянно перемешивали. Это такой прием, чтобы людей перезнакомить между собой, предпринимаются активные упражнения. Эти упражнения могут быть по мягким навыкам – познакомиться, коммуницировать", – сообщил он.

Также глава KSE рассказал о методике обучения "слуг народа".

"Первое – темы, второе – портфель домашних заданий, третье – типы активностей, через которые они должны пройти. Есть типы упражнений, которые они должны сделать. Также есть обратная связь: они должны получить от преподавателей обратную связь о том, какие навыки у них есть, которых нет. Кроме того, они должны прочитать определенные документы, определенные кейсы и так далее. То есть несколько измерений одновременно", – пояснил он.

Милованов подчеркнул, что основной упор делался на разработке навыков будущих нардепов на основе четырех документов:

1) стратегия лично депутата;

2) предложение публичной политики;

3) пояснительная записка к законопроекту;

4) план внедрения или анализ стейкхолдеров.

"Слуги народа" в Трускавце LIGA.net

Президент KSE, что все задания выполнялись в электронном виде, где "слуги народа" сдавали свои домашние задания. Результат тестов буде известен до 15 сентября, и тогда станет ясно, кто получит сертификат о прохождении обучения или же нет.

"Мы им написали Learning management system, у них есть электронный кабинет, это система управления обучением. Там они смогут электронно этот тест пройти. Они там, кстати, "домашки" еще подгружают и получают обратную связь через нее… Никогда так быстро не будут люди сертифицированы. В них четыре задания. После этого мы должны проверить, дать им обратную связь, и затем дать сертификат. Это займет время. Неделя – это только начало", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа", которая провела 4-дневный тренинг для будущих народных депутатов в Трускавце, на этом не остановилась и начинает Офис обучения и развития партии, а также запланировала новые программы на осень.

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