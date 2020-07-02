"Слуга народа" в Раде слушала песню про "корабельную сосну". Фотофакт

Тимур Григоренко Политика 12:02, 2.07.2020 Обновлено: 12:04, 2.07.2020

Нардеп от партии "Слуга народа" Маргарита Шол на заседании Верховной Рады слушала песню про "корабельную сосну".

Фото с зала парламента опубликовало издание "Буквы". На снимке показано, как депутат держит у уха смартфон и слушает пародийную песню Богдана Процишина.

Поясним, что ранее в соцсетях "Процишин Офіційний" опубликовали пародийный ролик на известную песню "Очарована, околдована". В клипе мужчина с гитарой поет песню для девушки, которая спины девушка напоминает народного депутата Ирину Аллахвердиеву, которая оказалась в центре недавнего скандала.

Маргарита Шол
Facebook\Маргарита Шол

"Очарована, околдована, 300 встреч за неделю, “проведшая”… Субъективно, ту мач тюнингована, объективно – рабочая женщина… И сосна, ты моя корабельная”, – поется в пародийной песне.

Маргарита Шол слушает песню в Раде

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