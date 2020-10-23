"Слуга народа" в Бердянске объединилась с "За майбутнє" и "Оппоблоком"

Виктория Довгань Политика 06:36, 23.10.2020 Обновлено: 07:17, 23.10.2020

Ячейка партии "Слуга народа" в Бердянске (Запорожская область) накануне местных выборов объявила, что объединится с политсилой "За майбутнє" и "Оппозиционным блоком".

Соответствующий пост с видеообращением появился на странице "Слуга народа – Бердянск" в Facebook. В ролике представители упомянутых партий отметили, что намерены идти единой командой на выборы в горсовет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пришло время объединиться ради нашего города. Бердянск требует новых креативных идей, которые способны принести реальные изменения. Сегодня три политические силы – "За майбутнє", "Слуга народа" и "Оппозиционный блок" – объединились, чтобы отстаивать интересы бердянцев", – написали представители провластной партии.

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