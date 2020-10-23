"Слуга народа" в Бердянске объединилась с "За майбутнє" и "Оппоблоком"
Ячейка партии "Слуга народа" в Бердянске (Запорожская область) накануне местных выборов объявила, что объединится с политсилой "За майбутнє" и "Оппозиционным блоком".
Соответствующий пост с видеообращением появился на странице "Слуга народа – Бердянск" в Facebook. В ролике представители упомянутых партий отметили, что намерены идти единой командой на выборы в горсовет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Пришло время объединиться ради нашего города. Бердянск требует новых креативных идей, которые способны принести реальные изменения. Сегодня три политические силы – "За майбутнє", "Слуга народа" и "Оппозиционный блок" – объединились, чтобы отстаивать интересы бердянцев", – написали представители провластной партии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что после местных выборов ячейки его партии в некоторых регионах Украины могут создать так называемые конструкции с представителями "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Однако председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия исключил такую возможность. По словам парламентария, для такого сотрудничества "нет никаких предпосылок".