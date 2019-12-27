"Хватит жить в ненависти!" "Слуга народа" пояснил скандальное заявление о Крыме

Закон "Колесниченко-Кивалова" о языке, который был отменен в 2014-м, был несвоевременным и использовался пропагандой РФ для продвижения идеи "дискриминации" и оправдания аннексии Крыма.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко. Так политик пояснил свой тезис в эфире телеканала "НАШ" о том, что языковой закон "привел" к оккупации полуострова.

Он подчеркнул, что не стоит "искать зраду там, где ее нет". "Во-первых, мое высказывание в дискуссии было осознанно перекручено другим участником обсуждения. Во-вторых, тему закрыли и, естественно, что я не закончил свою мысль", – пояснил депутат.

Устенко подчеркнул, что "дискриминация" русскоязычных, о которой утверждали пропагандисты, не была основным мотиватором аннексии.

"Но было ли это использовано против нас? Я абсолютно уверен в том, что да. Можно ли было не давать этот аргумент в руки пропагандистской машины РФ? На мой взгляд – можно. Было ли это колоссальным недальновиденьем и ошибкой? Я считаю, что да.

Вам не нравится моя позиция? Ваша право. Но это моя позиция. И я гражданин свободной страны, где мнение каждого уважается", – сказал нардеп.

Устенко добавил, что он, как и его коллеги по "Слуге народа", твердо стоит на позициях демократических ценностей. "И наш "поход" во власть – это о том, как сделать страну лучше и как всех объединить, а не разъединить", – отметил политик.

Он также напомнил хронологию событий, указав, что в Раде проголосовали за отмену закона об основах государственного языка 23 февраля.

"На голосование его тогда поставил вице-спикер Руслан Кошулинский. Один из комментариев, который тогда был сделан Александром Турчиновым: "Все было сделано на эмоциях, очень уважаю Кошулинского, мы с ним прошли Майдан, он делал это из хороших побуждений, но голосование ни на что не влияло. Если бы не этот закон, то русская пропаганда нашла бы другой повод, РФ начала войну еще на Майдане, им было все равно, что против нас".

В то время об этом говорили многие. Я уверен, что это решение, как минимум, было не ко времени. Естественно, оно не было решающим в дальнейшей аннексии Крыма, но срочность в его принятии – как минимум дискуссионна. И точно не играла в плюс", – сказал Устенко.

Алексей Устенко Oleksii Ustenko / Facebook

"Я вас уверяю, что моя позиция более чем про-украинская, в чем вы с легкостью сами можете убедиться. Хватит жить в ненависти. Как и на всех эфирах, так и сейчас я повторю, что Украина единая страна – и Крым, и Донбасс это наши земли. И это наши люди! И нам, как политикам, нужно возвращать наши территории... Я прекрасно понимаю, что РФ готовила аннексию Крыма давно и, естественно, не Украина в этом виновата", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы "подставилась" под агрессию России, поскольку "душила русских из-за языка".

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