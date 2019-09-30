"Слуга народа" Тищенко опозорился на "коррупционом ремонте" школы в Киеве: все подробности

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко обвинил управление образования в Святошинском районе Киева в разворовывании средств на ремонт пищеблока школы, но там заявили, что нардеп показал не весь ремонт и предоставили фото.

В ролике, опубликованном на его Facebook-странице,Тищенко рассказал, что на ремонт пищевого блока в столовой согласно документам было потрачено почти 2 миллиона гривен. Он пригласил специалиста, который оценил работы и материалы всего в 700-800 тысяч (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу доконца).

Тищенко задался вопросом "где деньги" и заявил, что делом главы Святошинского управления образования Юрия Дубовецкого уже занимаются в Национальном антикоррупционном бюро.

Николай Тищенко lichnosti.net

"Поэтому я обращаюсь к господину Дубовецкому! Пришло время отвечать за то, что вы не один год обворовывали наших детей. Я вас поздравляю, вашим делом уже занимается НАБУ... Тищенко глаза закрывать не будет. Поэтому Дубовецкий – на выход, а другим приготовиться. Мы пришли делать ревизию, и мы сделаем это вместе", – написал Тищенко.

В школе "Украинской правде" рассказали, что за 1,75 миллиона сделали ремонт не только в пищеблоке, но и в столовой, которую нардеп в своем видео почему-то не показал.

"Все 2,5 месяца лета, до 27 августа у нас делался ремонт. Сумма выделенная 1,8 миллиона фактически. Что было предусмотрено в первую очередь сделать? 49 лет школе, и если пищеблок когда-то делался, то место, где питаются дети, 49 лет без ремонта. Поэтому главная масса этой суммы была выделена именно на замену плитки, стен, мойки, потолка, который был черная от грибка. Депутат не до конца показал видео. Он показал лишь то, что в пищеблоке. Но если бы он показал и зал, который сделан, то вопросов бы не возникло никаких", – рассказала директор школы Светлана Куца.

Ремонт в пищеблоке и столовой школы Украинская правда

Ремонт в пищеблоке и столовой школы Украинская правда

Ремонт в пищеблоке и столовой школы Украинская правда

По ее словам, за эти средства также сделали косметический ремонт пищеблока, заменили вытяжки, все окна в столовой и пищеблоке и заменили двери. В Святошинском РУО эту информацию подтвердили.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", ресторатор Николай Тищенко, который прошел в Верховную Раду по мажоритарке, взял себе в помощники 22-летнюю модель Марьяну Михолап.

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