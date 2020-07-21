"Слуга народа" стремительно теряет поддержку людей, "Батьківщина" ощутимо увеличивает, – данные соцопроса

Абсолютное большинство украинцев выступает против решений президентского монобольшинства о продаже земли и легализации игорного бизнеса. В Верховную Раду гарантированно проходят четыре политические силы.

Такие исследования приводит социологическая группа "Рейтинг". Результаты опубликованы на ее сайте.

Согласно им, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее время, за "Слугу народа" готовы проголосовать 27,9 % тех, кто определился и намерен прийти на участки. Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддерживают 18,0 %, "Европейскую солидарность" – 14,7 %, "Батьківщину" – 11,4 %.

На грани прохождения находится и Радикальная партия – 5,2 %. Зато остальные политические силы не преодолевают проходного барьера.

Нынешний опрос подтверждает стремительное падение рейтингов "Слуги народа" и увеличение поддержки "Батьківщини".

Отметим, что с апреля президентская сила потеряла более 10 процентов (27,9 % против 38,1 %), партия Юлии Тимошенко прибавила больше двух (11,4 % против 9,1 %).

Кроме этого, 44 процента опрошенных считают, что работа парламента нынешнего созыва не отличается от предыдущего, а 24 – убеждены, что нынешний парламент является менее эффективным.

Наибольшее возмущение людей вызывают решения монобольшинства о продаже земли и легализации игорного бизнеса. Против них выступают почти две трети украинцев – 60% и 61% соответственно.

Исследование было проведено 16–17 июля 2020 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Во время него опросили 2 000 респондентов, погрешность не превышает 2,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", четыре партии прошли бы в Верховную Раду, если бы парламентские выборы проходили в начале июля.