Гройсман о результатах "Слуги народа" на выборах: у людей идет процесс осознания

Пропрезидентская партия "Слуга народа" сохранила лидерство по результатам местных выборов-2020 по стране в целом, однако не получила ни одного мэра областного центра – это говорит о том, что у избирателей начался процесс осознания собственной ответственности.

Об этом рассказал экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью ZN.ua. Политик подчеркнул, что в любом случае уважает выбор избирателей.

"...мы с вами абсолютно не вправе осуждать выбор жителей громад. Он может нам нравиться или нет, но это решение конкретных сообществ в конкретный исторический период. Идет эволюционный процесс осознания ответственности за свои решения. Люди в итоге получат то, за что они проголосовали", – уточнил он.

На минувших парламентских выборах люди поверили в "Слугу народа", напомнил он.

"А ведь были команды, в том числе и наша, которые имели достаточно серьезный кадровый потенциал и точно не допустили бы такого бардака в стране, как сейчас. При всех известных минусах. Но люди решили так, значит, тому есть объективные причины. И я их выбор уважаю. Сегодня партия Зеленского хоть и сохранила лидерство в общем зачете по стране, но не получила ни одного мэра областного центра. Пошло осознание. Точно также и в громадах. Нужно переболеть этим", – заявил Гройсман.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Гройсман готов снова возглавить Кабмин, когда его политсила пройдет в Верховную Раду. По его мнению, премьерство без собственной команды – "нерациональный шаг". При этом он уверен, что в следующем парламенте у них будет "своя профессиональная команда".