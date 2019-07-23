"Слуга народа": список будущих нардепов по списку

По предварительным результатам подсчета голосов, по списку "Слуги народа" в Верховную Раду проходят 124 народных депутата.

OBOZREVATEL представляет их поименный список.

"Слуга народа" РБК

1. Дмитрий Разумков

2. Руслан Стефанчук

3. Ирина Венедиктова

4. Давид Арахамия

5. Галина Янченко

6. Михаил Федоров

7. Александр Корниенко

8. Анастасия Красносельская

9. Александр Ткаченко

10. Жан Беленюк

11. Сергей Бабак

12. Владислав Криклий

13. Елена Шуляк

14. Дмитрий Наталуха

15. Елизавета Ясько

16. Алексей Оржель

17. Андрей Герус

18. Михаил Радуцкий

19. Денис Монастырский

20. Данил Гетьманцев

21. Денис Малюська

22. Андрей Холодов

23. Гео Лерос

24. Сергей Кальченко

25. Максим Ткаченко

26. Егор Чернев

27. Святослав Юраш

28. Павел Сушко

29. Ирина Верещук

30. Александр Кубраков

31. Юлия Диденко

32. Дмитрий Соломчук

33. Михаил Ананченко

34. Анна Коваленко

35. Владлен Неклюдов

36. Игорь Кривошеев

37. Сергей Ионушас

38. Александр Завитневич

39. Вадим Струневич

40. Владимир Воронов

41. Юрий Аристов

42. Юрий Кисель

43. Вадим Галайчук

44. Артем Ковалев

45. Валерий Стернийчук

46. Галина Михайлюк

47. Роман Бабий

48. Александр Качура

59. Анна Новосад

50. Артем Культенко

51. Олег Марусяк

52. Николай Кириченко

53. Галина Третьякова

54. Павел Халимон

55. Ольга Мошенець

56. Ольга Саладуха

57. Ольга Коваль

58. Алина Загоруйко

59. Олег Бондаренко

60. Михаил Крячко

61. Марина Бардина

62. Людмила Марченко

63. Иван Юнаков

64. Дарина Володина

65. Ольга Савченко

66. Оксана Гринчук

67. Владимир Козак

68. Андрей Лысюк

69. Александр Сова

70. Владимир Ватрас

71. Роман Мулик

72. Олег Тарасов

73. Анатолий Костюх

74. Евгений Брагар

75. Виталий Безгин

76. Александр Салийчук

77. Элла Репина

78. Арсений Пушкаренко

79. Марьян Заблоцкий

80. Андрей Клочко

81. Юлия Овчинникова

82. Александр Мережко

83. Алексей Устенко

84. Александр Кабанов

85. Федор Вениславский

86. Лада Булах

87. Евгений Петруняк

88. Александр Мариковський

89. Александр Федиенко

90. Андрей Мотовиловец

91. Анна Колесник

92. Елизавета Богуцкая

93. Артем Нагаевский

94. Никита Потураев

95. Павел Якименко

96. Артем Кунаев

97. Дмитрий Припутень

98. Максим Павлюк

99. Василий Мокан

100. Роксолана Пидласа

101. Богдан Торохтий

102. Оксана Дмитриева

103. Маргарита Шол

104. Андрей Костин

105. Руслан Горбенко

106. Андрей Жупанин

107. Рстислав Тистык

108. Евгений Кравчук

109. Нелли Яковлева

110. Сергей Гривко

111. Петр Павловский

112. Ирина Аллахвердиева

113. Елена Винтоняк

114. Юрий Заславський

115. Андрей Задорожний

116. Остап Шипайло

117. Иван Шинкаренко

118. Ольга Совгиря

119. Владимир Крейденко

120. Тарас Тарасенко

121. Николай Сольский

122. Павел Фролов

123. Николай Новиков

124. Виктория Подгорная

Как сообщал OBOZREVATEL, партия президента "Слуга народа", согласно последним данным ЦИК, может взять большинство мест в Верховной Раде 9-го созыва – около 240 (в сумме по спискам и мажоритарке).

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