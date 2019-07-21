"Слуга народа" собралась убрать четыре министерства: что происходит

Партия "Слуга народа" допускает объединение Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта в одно ведомство.

Об этом рассказал кандидат в нардепы от "Слуги народа", генеральный директор "1+1" Александр Ткаченко в комментарии theБабелю. По его словам, сейчас продолжается дискуссия об объединении.

"Нас вдохновляет опыт Сингапура, Великобритании и Франции", – сказал он. На вопрос, обсуждался ли этот вопрос с премьером, Ткаченко назвал это "вопросом политического решения на уровне коалиции". "Но мы будем инициировать такую дискуссию", – отметил он.

Кроме того, в партии "Слуга народа" рассматривают возможность упразднения Министерства аграрной политики и продовольствия как отдельного ведомства и добавления его в структуру Министерства экономического развития и торговли.

Александр Ткаченко Лига.нет

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" и советник команды президента Никита Потураев заявил, что в партии выступают за упразднение Министерства информационной политики.

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