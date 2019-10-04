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4 октября • обновлено в 13:03
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"Слуга народа" собралась согласовывать с Россией закон о статусе Донбасса

10.8т Читать материал на украинском

Верховная Рада Украины и Офис президента будут согласовывать с Россией позицию относительно подготовки законопроекта об особом статусе некоторых районов Донбасса, предусмотренным так называемой формулой Штайнмайера.

Об этом сообщил глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко, пишет российский "Интерфакс".

"Готовить будет Верховная Рада Украины. Нет никаких сомнений, что окружение президента, его советники, сотрудники Офиса президента будут задействованы в этой работе, поскольку они являются участниками переговоров с РФ, являются носителями знаний о том, какие условия очерчены, и с посредниками международными, и Российской Федерацией как государством, которое может диктовать нам условия, поскольку его войска находятся на нашей территории. Речь идет о консультационных услугах, о предоставлении предложений… Решающее слово – за Верховной Радой", – подчеркнул он.

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В то же время он обозначил, что это будет не только решение Верховной Рады, но это будет согласованная с Россией позиция.

Яременко Богдан

Яременко Богдан

Украинская правда

"И наши попытки вынести этот вопрос на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности. Мы должны учитывать и такую возможную реакцию России", – пояснил представитель пропрезидентской фракции.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Понравилось мнение Шария по поводу всех этих потуг с формулой Штаймаера - Всем плевать на Украину - но западу надоели санкции как свои так и российские - поэтому и изображают сейчас видимость о том что минские договоренности якобы сдвинулись с мертвой точки - обмен пленными - начало процесса изменения свиноконституции якобы подготовка выборов - на этой волне показав всему миру что процесс идет будут сниматься основные санкции а Украина?? - да всем плевать - поэтому воевать бы будете долго - нищета и разруха у вас ни когда не кончится ...
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Курва! Пора разгонять эту плесень ЗЕлёную. Это они будут согласовывать, на каких условиях )(уйлостан продолжит оккупацию Донбасса? Или уже всей Украины?
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Серж Серж
Серж Серж
зе додики начали сдавать Украину россии
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