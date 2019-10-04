"Слуга народа" собралась согласовывать с Россией закон о статусе Донбасса

Верховная Рада Украины и Офис президента будут согласовывать с Россией позицию относительно подготовки законопроекта об особом статусе некоторых районов Донбасса, предусмотренным так называемой формулой Штайнмайера.

Об этом сообщил глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко, пишет российский "Интерфакс".

"Готовить будет Верховная Рада Украины. Нет никаких сомнений, что окружение президента, его советники, сотрудники Офиса президента будут задействованы в этой работе, поскольку они являются участниками переговоров с РФ, являются носителями знаний о том, какие условия очерчены, и с посредниками международными, и Российской Федерацией как государством, которое может диктовать нам условия, поскольку его войска находятся на нашей территории. Речь идет о консультационных услугах, о предоставлении предложений… Решающее слово – за Верховной Радой", – подчеркнул он.

В то же время он обозначил, что это будет не только решение Верховной Рады, но это будет согласованная с Россией позиция.

Яременко Богдан Украинская правда

"И наши попытки вынести этот вопрос на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности. Мы должны учитывать и такую возможную реакцию России", – пояснил представитель пропрезидентской фракции.

Как писал OBOZREVATEL:

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