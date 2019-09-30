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30 сентября • обновлено в 22:02
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"Слуга народа" сменит главу: в партии раскрыли детали

1.5т Читать материал на украинском

Партия "Слуга народа" планирует провести съезд в конце октября, на котором решит вопрос назначения нового председателя партии.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил первый заместитель лидера фракции "СН" в Верховной Раде Александр Корниенко. Кроме того, на собрании планируют усовершенствовать устав политсилы.

"Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", – сказал политик.

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Отметим, последний съезд "Слуги народа" состоялся 9 июня в ботаническом саду имени Гришко в Киеве.

Иллюстрация. Съезд "Слуги народа"

Иллюстрация. Съезд "Слуги народа"

Как писал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин рассказал, что политическая сила не будет лишать мандатов двух своих депутатов, которых поймали на голосовании в Раде за отсутствующих коллег.

Политики отделались штрафами и извинениями. Однако, в будущем политсила намерена более жестко наказывать "кнопкодавов".

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Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа политика
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