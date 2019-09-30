"Слуга народа" сменит главу: в партии раскрыли детали

Партия "Слуга народа" планирует провести съезд в конце октября, на котором решит вопрос назначения нового председателя партии.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил первый заместитель лидера фракции "СН" в Верховной Раде Александр Корниенко. Кроме того, на собрании планируют усовершенствовать устав политсилы.

"Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", – сказал политик.

Отметим, последний съезд "Слуги народа" состоялся 9 июня в ботаническом саду имени Гришко в Киеве.

Иллюстрация. Съезд "Слуги народа"

Как писал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин рассказал, что политическая сила не будет лишать мандатов двух своих депутатов, которых поймали на голосовании в Раде за отсутствующих коллег.

Политики отделались штрафами и извинениями. Однако, в будущем политсила намерена более жестко наказывать "кнопкодавов".

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