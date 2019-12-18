Исключенную из "Слуги народа" Скороход решили выгнать из комитета Рады: документ

Народного депутата Анну Скороход могут исключить из Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины.

Соответствующее постановление о ранее исключенной из "Слуги народа" нардепке появилось в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Проект постановления на рассмотрение комитета подал заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Анна Скороход Коллаж

В документе предложение поясняется тем, что Скороход получила статус члена комитета по энергетике и ЖКХ именно по квоте "Слуги народа", однако она больше не в фракции.

Решение поддержали 7 из 9 присутствующих членов Комитета по вопросам регламента. Далее вопрос будет вынесен на рассмотрение депутатов в сессионном зале.

Указывается, что документ вступает в силу со дня его принятия.

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, недавно Анна Скороход заявила, что решения в "Слуге народа" принимает не большинство, а "несколько человек".

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