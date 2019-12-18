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18 декабря • обновлено в 21:53
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Исключенную из "Слуги народа" Скороход решили выгнать из комитета Рады: документ

1.6т
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Народного депутата Анну Скороход могут исключить из Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины.

Соответствующее постановление о ранее исключенной из "Слуги народа" нардепке появилось в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Проект постановления на рассмотрение комитета подал заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Анна Скороход

Анна Скороход

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В документе предложение поясняется тем, что Скороход получила статус члена комитета по энергетике и ЖКХ именно по квоте "Слуги народа", однако она больше не в фракции.

Решение поддержали 7 из 9 присутствующих членов Комитета по вопросам регламента. Далее вопрос будет вынесен на рассмотрение депутатов в сессионном зале.

Указывается, что документ вступает в силу со дня его принятия.

Исключенную из "Слуги народа" Скороход решили выгнать из комитета Рады: документ

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, недавно Анна Скороход заявила, что решения в "Слуге народа" принимает не большинство, а "несколько человек".

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Анна Скороход
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа политика фотографии
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Она противилась безумному повышению тарифов?
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