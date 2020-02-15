"Слуга народа" себя топит": озвучен прогноз по досрочным выборам в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский может инициировать досрочные выборы в Верховную Раду в конце 2020-го или в 2021 году.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV эксперт по конституционному праву Александр Москалюк. По его мнению, президент таким образом может провести в Раду в составе "Слуги народа" более лояльную команду.

По его словам, нынешняя Верховная Рада "не хуже, но и не лучше предыдущей, просто стало много вещей виднее в силу разных обстоятельств".

Комментируя снижение рейтинга партии "Слуга народа", Москалюк отметил: "Все люди зашли абсолютно свежие от этой политической силы в парламент, нет нужды их топить. Они сами себя топят, в том числе в силу элементарной неопытности и неумении себя вести даже в пределах парламента".

Эксперт назвал единственный реальный вариант провести досрочные выборы в Раду: "Надо, чтобы определенное количество депутатов вышло из "Слуги народа". И тогда ждать месячный срок для того, будет там сформирована коалиция или нет".

"Но это тоже опасная игра. Условно говоря, выходят 20-30 человек, а тут вдруг "Голос" заходит, и они создают коалицию с "Голосом", – пояснил он.

"Но мне кажется, что будут досрочные выборы в украинский парламент по одной простой причине. Первично была сборная солянка этой политической силы. Сейчас, уже немного получив опыт, Зеленский может по-другому подойти к формированию списка, увеличить количество людей, которые будут отвечать его видению того, кто должен быть в этой политической силе", – рассказал Москалюк.

На вопрос, когда могут пройти досрочные выборы в Раду, эксперт ответил: "Я думаю, это будет или конец этого года, или следующий год".

rada.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 4 февраля заявил, что правительство и Верховная Рада не выполнили ряд поставленных перед ними важных задач.

При этом Зеленскиий во время встречи с фракцией "Слуга народа" заявил, что ни о каком роспуске Рады сейчас речи быть не может.

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении изменения в Конституцию, которые предусматривают уменьшение конституционного состава парламента до 300 народных депутатов, а также закрепляют пропорциональную избирательную систему.

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