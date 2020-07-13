"Слуга народа" с трибуны извинился перед коллегой за "прикосновение"
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец извинился перед коллегой из фракции "Европейская солидарность" Марией Ионовой за то, что 3 июля во время потасовки в Верховной Раде "коснулся ее руки".
Свои извенения Мотовиловец принес с трибуны на внеочередном заседании парламента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"В пятницу произошло досадное событие – под трибуной была толкотня, и я прошу прощения у Марии Николаевны Ионовой за то, что коснулся вашей руки. Прошу меня извинить", – сказал он.
После этого слово взяла нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко и сообщила, что Ионовой нет в Раде, но она принимает извинения.
"Это хороший пример, когда молодые политики учатся опыту, потому что за определенные случаи лучше извиниться, поставить точку и вместе двигаться дальше", – добавила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Верховной Раде 3 июля произошел скандал из-за обсуждения законопроекта №3734.
Позднее фракция "Европейская солидарность" заявила, что Андрей Мотовиловец поднял руку на Марию Ионову.
Также появилось видео, как Ионову хватают за руку, когда она стоит за парламентской трибуной.