"Слуга народа" с трибуны извинился перед коллегой за "прикосновение"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец извинился перед коллегой из фракции "Европейская солидарность" Марией Ионовой за то, что 3 июля во время потасовки в Верховной Раде "коснулся ее руки".

Свои извенения Мотовиловец принес с трибуны на внеочередном заседании парламента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В пятницу произошло досадное событие – под трибуной была толкотня, и я прошу прощения у Марии Николаевны Ионовой за то, что коснулся вашей руки. Прошу меня извинить", – сказал он.

После этого слово взяла нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко и сообщила, что Ионовой нет в Раде, но она принимает извинения.

"Это хороший пример, когда молодые политики учатся опыту, потому что за определенные случаи лучше извиниться, поставить точку и вместе двигаться дальше", – добавила она.

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