"Слуга народа" с трибуны извинился перед коллегой за "прикосновение"
Андрей Мотовиловец извинился перед Марией Ионовой.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец извинился перед коллегой из фракции "Европейская солидарность" Марией Ионовой за то, что 3 июля во время потасовки в Верховной Раде "коснулся ее руки".
Свои извенения Мотовиловец принес с трибуны на внеочередном заседании парламента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"В пятницу произошло досадное событие – под трибуной была толкотня, и я прошу прощения у Марии Николаевны Ионовой за то, что коснулся вашей руки. Прошу меня извинить", – сказал он.
После этого слово взяла нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко и сообщила, что Ионовой нет в Раде, но она принимает извинения.
"Это хороший пример, когда молодые политики учатся опыту, потому что за определенные случаи лучше извиниться, поставить точку и вместе двигаться дальше", – добавила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Верховной Раде 3 июля произошел скандал из-за обсуждения законопроекта №3734.
Позднее фракция "Европейская солидарность" заявила, что Андрей Мотовиловец поднял руку на Марию Ионову.
Также появилось видео, как Ионову хватают за руку, когда она стоит за парламентской трибуной.