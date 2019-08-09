"Слуга народа" решила ликвидировать ряд комитетов в Раде: выяснилось, какие останутся

Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" предложила уменьшить количество комитетов в новой Верховной Раде с 22 до 27.
Инициатива была озвучена представителями полисилы на первом заседании Подготовительной депутатской группы, которое состоялось в пятницу, 9 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале "Слуги народа".
"Сегодня у нас 27 комитетов плюс комиссия по приватизации. Мы предлагаем уменьшить до 22 комитетов плюс комиссия по вопросам приватизации. Мы предлагаем, мы вышлем предложения и будем ждать от вас предложений, которые предлагается обсудить на следующей встрече", – заявил на заседании лидер партии Дмитрий Разумков.
Политсила также опубликовала список комитетов, которые хочет оставить в Раде:
1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
2. Комитет по вопросам бюджетных отношений.
3. Комитет по вопросам экономического развития.
4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.
6. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений.
7. Комитет по вопросам цифровой трансформации.
8. Комитет по вопросам правовой политики.
9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики.
11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
13. Комитет по вопросам инфраструктуры.
14. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.
15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.
18. Комитет по вопросам свободы слова.
19. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.
20. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
22. Комитет по вопросам социальной политики.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее партия "Слуга народа" предварительно определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады.
Всплыл также список возможного руководства фракции "Слуги народа" и комитетов Рады.
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