"Слуга народа" решила ликвидировать ряд комитетов в Раде: выяснилось, какие останутся

Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" предложила уменьшить количество комитетов в новой Верховной Раде с 22 до 27.

Инициатива была озвучена представителями полисилы на первом заседании Подготовительной депутатской группы, которое состоялось в пятницу, 9 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале "Слуги народа".

"Сегодня у нас 27 комитетов плюс комиссия по приватизации. Мы предлагаем уменьшить до 22 комитетов плюс комиссия по вопросам приватизации. Мы предлагаем, мы вышлем предложения и будем ждать от вас предложений, которые предлагается обсудить на следующей встрече", – заявил на заседании лидер партии Дмитрий Разумков.

Политсила также опубликовала список комитетов, которые хочет оставить в Раде:

1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

2. Комитет по вопросам бюджетных отношений.

3. Комитет по вопросам экономического развития.

4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.

6. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений.

7. Комитет по вопросам цифровой трансформации.

8. Комитет по вопросам правовой политики.

9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики.

11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

13. Комитет по вопросам инфраструктуры.

14. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.

15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

18. Комитет по вопросам свободы слова.

19. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.

20. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

22. Комитет по вопросам социальной политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее партия "Слуга народа" предварительно определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады.

Всплыл также список возможного руководства фракции "Слуги народа" и комитетов Рады.

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