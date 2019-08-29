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Боятся СМИ? В "Слуге народа" назначили депутатов для общения с журналистами

1.6т Читать материал на украинском

Партия "Слуга народа" разработала специальную стратегию общения своих депутатов с представителями СМИ.

Об этом сообщил theБабель со ссылкой на одного из руководителей фракции, а также подтвердили источники издания LB.ua.

По словам источника, в партии выбрали трех спикеров (Дмитрий Разумков, Александр Корниенко и Давид Арахамия), которые могут говорить, что посчитают нужным.

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Кроме того, была создана группа из 50 депутатов, которые могут ходить по эфирам.

"Для них в ежедневном режиме готовят тезисы для комментирования. Этим занимается группа, куда входит Корниенко, Никита Потураев, технолог Денис Семенов и нардеп Евгения Кравчук.

Со стороны Офиса президента туда входит Кирилл Тимошенко, – это нужно для того, чтобы позиция фракции совпадала с позицией офиса президента, потому что многие вещи делаются с колес", – пояснил источник.

Он добавил, что более половины депутатов фракции "не горят желанием общаться с журналистами" из-за неудобных вопросов.

"Для них это общение началось в Трускавце с "экзаменов о статьях Конституции" и вопросами о свадебном фотографе, но готовы общаться с журналистами, если они относятся корректно", – отметил собеседник.

Никита Потураев подтвердил LB.ua, что входит в группу, которая консультирует депутатов по общению со СМИ. Но, по его словам, общаться депутатам с журналистами никто не запрещал.

Иллюстрация. Слуга народа

Иллюстрация. Слуга народа

Телеканал 24

Как писал OBOZREVATEL, депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко облокотился на Конституцию Украины во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва.

Соответствующий снимок активно обговаривают пользователи сети. Отметим, таким образом депутат позировал возле трибуны для фотографии.

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Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа политика СМИ
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