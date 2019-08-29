Боятся СМИ? В "Слуге народа" назначили депутатов для общения с журналистами

Партия "Слуга народа" разработала специальную стратегию общения своих депутатов с представителями СМИ.

Об этом сообщил theБабель со ссылкой на одного из руководителей фракции, а также подтвердили источники издания LB.ua.

По словам источника, в партии выбрали трех спикеров (Дмитрий Разумков, Александр Корниенко и Давид Арахамия), которые могут говорить, что посчитают нужным.

Кроме того, была создана группа из 50 депутатов, которые могут ходить по эфирам.

"Для них в ежедневном режиме готовят тезисы для комментирования. Этим занимается группа, куда входит Корниенко, Никита Потураев, технолог Денис Семенов и нардеп Евгения Кравчук.

Со стороны Офиса президента туда входит Кирилл Тимошенко, – это нужно для того, чтобы позиция фракции совпадала с позицией офиса президента, потому что многие вещи делаются с колес", – пояснил источник.

Он добавил, что более половины депутатов фракции "не горят желанием общаться с журналистами" из-за неудобных вопросов.

"Для них это общение началось в Трускавце с "экзаменов о статьях Конституции" и вопросами о свадебном фотографе, но готовы общаться с журналистами, если они относятся корректно", – отметил собеседник.

Никита Потураев подтвердил LB.ua, что входит в группу, которая консультирует депутатов по общению со СМИ. Но, по его словам, общаться депутатам с журналистами никто не запрещал.

Иллюстрация. Слуга народа Телеканал 24

Как писал OBOZREVATEL, депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко облокотился на Конституцию Украины во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва.

Соответствующий снимок активно обговаривают пользователи сети. Отметим, таким образом депутат позировал возле трибуны для фотографии.

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