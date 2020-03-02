Министр иностранных дел Украины Арсен Аваков должен сохранить свою должность в обновленном правительстве.

Об этом "Левому берегу" рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский.

"Мы понимаем, что большая часть Кабмина являются кандидатами на выход из правительства. Почему? Потому что по определенным своим направлениям министерства просто не справились. Это можно сказать по большинству министерств. Кроме одного, это Министерство внутренних дел. Потому что по этому направлению однозначно надо признать – это одно из самых сильных министерств. Думаю, с этим согласятся много моих коллег и депутатов", – пояснил политик.

Арсен Аваков

Монастырский убежден, что Аваков останется в новом составе Кабмина, ведь "к нему вопросов точно будет меньше всего".

"Ведь по многим направлениям он действительно подставил плечо своим коллегам в Кабмине. Я имею ввиду эвакуацию наших людей из Ухани из-за короновируса. Хотя это была прямая ответственность Минздрава, но Нацгвардия и Полиция подставили плечо, и массовых волнений не было. Поэтому мой прогноз – министр Аваков однозначно должен остаться, работать в обновленном Кабмине", – заявил нардеп.

Он отметил, что Аваков находится на посту главы МВД уже шесть лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал условие отставки всего Кабмина.

Премьер-министр Алексей Гончарук отреагировал на возможные отставки ряда министров.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся