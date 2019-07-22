"Слуга народа" рассчитывает на большинство в Раде: инфографика

Партия "Слуга народа" рассчитывает на 255 мест в новой Верховной Раде по итогам внеочередных парламентских выборов.

Соответствующую инфографику 22 июля во время брифинга представил руководитель штаба партии Александр Корниенко, передает Ліга.net.

По его словам, в парламент от "Слуги народа" проходят от 125 до 127 кандидатов по мажоритарке и 121 или 122 — по партийному списку.

"Так примерно будет выглядеть Верховная Рада", — прокомментировал Корниенко инфографику.

"В целом у нас сейчас распределение 416 мандатов, но вообще их 426, и за счет этого цифра будет меняться", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Согласно данным Национального экзит-пола, наибольшее количество нардепов в парламент приведет партия Владимира Зеленского "Слуга народа".

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