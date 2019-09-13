"Слуга народа" распустила ЦИК по указке Зеленского

Монобольшинство президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины и некоторые представители других политсил поддержали представление Владимира Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии.

Это решение было поддержано 341 голосом в ходе пленарного заседания парламента 13 сентября. Это может стать очередным шагом к узурпации власти и влиянию на выборы.

Примечательно, что представление Зеленского было роздано нардепам с самого утра еще 12 сентября. Фото документа опубликовали на Telegram-канале "УП. Off the record". В повестке дня он не значился, однако рассмотрение парламентом было предопределено из-за кадрового характера решения.

Представление Зеленского о роспуске ЦИК Telegram-канал "УП. Off the record"

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Лидер партии "Европейская солидврность" Петр Порошенко категорически выступил против такого решения, отметив, что оно является политически мотивированным и грубо противоречит принципам демократического развития Украины.

Напомним, президент подписал документ и направил его в Верховную Раду 9 сентября. Причина роспуска – якобы заангажированность в работе ЦИК. Более того, Зеленский описал конкретный случай с его депутатом Александром Куницким. Комиссия отказалась его регистрировать по одному из харьковских округов (169-й).

Примечательно, что Куницкий имеет двойное гражданство и не проживал пять лет до выборов в Украине, как того требует закон. Однако решение ЦИК он оспорил в суде.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL:

согласно статье 31-1 закона о Центризбиркоме, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента заявили, что формальным поводом для роспуска ЦИК может стать ситуация, которая сложилась на 198-м избирательном округе Черкасской области.

Напомним, что 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка. Иск подала кандидат от "Слуги народа" Наталия Дьяченко. В результате Рудык не принял присягу народного депутата.

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