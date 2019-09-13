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13 сентября • обновлено в 11:39
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"Слуга народа" распустила ЦИК по указке Зеленского

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Монобольшинство президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины и некоторые представители других политсил поддержали представление Владимира Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии.

Это решение было поддержано 341 голосом в ходе пленарного заседания парламента 13 сентября. Это может стать очередным шагом к узурпации власти и влиянию на выборы.

Монобольшинство распустило ЦИК по указке Зеленского

Примечательно, что представление Зеленского было роздано нардепам с самого утра еще 12 сентября. Фото документа опубликовали на Telegram-канале "УП. Off the record". В повестке дня он не значился, однако рассмотрение парламентом было предопределено из-за кадрового характера решения.

Представление Зеленского о роспуске ЦИК

Представление Зеленского о роспуске ЦИК

Telegram-канал "УП. Off the record"

Новости
ЦИК зарегистрировал всех нардепов новой Рады

Лидер партии "Европейская солидврность" Петр Порошенко категорически выступил против такого решения, отметив, что оно является политически мотивированным и грубо противоречит принципам демократического развития Украины.

Напомним, президент подписал документ и направил его в Верховную Раду 9 сентября. Причина роспуска – якобы заангажированность в работе ЦИК. Более того, Зеленский описал конкретный случай с его депутатом Александром Куницким. Комиссия отказалась его регистрировать по одному из харьковских округов (169-й).

Примечательно, что Куницкий имеет двойное гражданство и не проживал пять лет до выборов в Украине, как того требует закон. Однако решение ЦИК он оспорил в суде.

Верховная Рада

Верховная Рада

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины ЦИК
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