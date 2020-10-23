'Слуга народа' прозрел после поездки на Донбасс и признал, что стреляют каждый день

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов, который в составе делегации побывал в зоне ООС на Донбассе, рассказал об обстрелах со стороны российских оккупантов.

Политик в Facebook сообщил, что обстрелы происходят ежедневно. За время его пребывания с украинскими военными по позициям ВСУ стреляли несколько раз.

"Отправился в наиболее опасную зону, где враг максимально близко (расстояние до противника около 130 метров). На месте нас разделили по одному. Ночь провели с нашими военными на позиции. За время пребывания по нашей позиции было выпущено 4 снаряда: два раза из подствольного гранатомета и два раза из РПГ. Военные говорят, что провокации происходят ежедневно!" – сообщил Леонов о нарушении перемирия со стороны врага.

Отметим, что ранее политик в соцсети хвалился, что президент Владимир Зеленский достиг прекращения огня на Донбассе.

"Для меня Владимир Зеленский – это в первую очередь человек слова. Ключевые обещания, данные президентом в начале его каденции выполнены: обмен пленными, разблокирование Нормандского формата, прекращение огня и многое другое", – писал нардеп.

Журналист Юрий Бутусов в Faceook отметил, что Леонов после заявлений об обстрелах стал "зрадофилом".

"Леонов написал пост, как попал под обстрел, и узнал, что так называемые "провокации" – это обстрелы россиянами украинских военнослужащих на украинской земле. И написал, что происходят обстрелы каждый день! Это как же понимать – Леонов отрицает прекращение огня? Ведь всего две недели Леонов уверял всех, что прекращение огня уже состоялось! Это ж зрада!" – писал он.

Напомним, что ранее Зеленский во время обращения с трибуны парламента заявил, что на Донбассе состоялось реальное прекращение огня, и на фронте произошла только "одна боевая потеря".

Как сообщал OBOZREVATEL, более ста депутатов от "Слуги народа" утром 21 октября отправились с рабочей поездкой на Донбасс, где находились в течение двух дней.