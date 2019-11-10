"Слуги народа" соберутся на решающий съезд: все подробности онлайн

В воскресенье, 10 ноября, в 12:00 стартует первый этап очередного съезда партии "Слуга народа".
Его проведут в КВЦ "Парковый" в Киеве (ул. Парковая, 16А). Как сообщает пресс-служба политсилы, регистрация участников начнется в 11:00.
OBOZREVATEL будет вести текстовую трансляцию всего происходящего.
"Слуги народа" соберутся на решающий съезд
К участию в съезде приглашены представители Офиса президента, правительства и Верховной Рады, народные депутаты-члены фракции "Слуги народа" в полном составе, представители "Зекоманды" из всех регионов Украины и представители СМИ.
В программе съезда:
Отчет деятельности партии "Слуга народа" за последний год.
Решение кадровых вопросов.
Обсуждение и принятие решений о создании Рабочей группы по внесению изменений в Устав партии.
Обсуждение и принятие решений по запуску системы учета (аналитический и законотворческий центры, Школа политического образования и т.д.).
Принятие решения об участии партии в выборах в ОТГ 22 и 29 декабря 2019.
Одно из самых ожидаемых решений – смена руководителя партии, так как Дмитрий Разумков стал председателем Верховной Рады и не имеет возможности заниматься развитием политсилы. Это место уже пророчат Александру Корниенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Слуге народа" будет, что обсудить на масштабном съезде, поскольку нардепы уже успели угодить в несколько громких скандалов. Частично "полеты" разобрали на закрытой встрече 28 октября, на которой президент Владимир Зеленский призвал "не расшатывать лодку".
29 октября Богдан Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой, что вызвало волну возмущения и разговоры о лишении мандата.
Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник прямо в сессионном зале Верховной Рады обсуждал, как "решить" вопросы с прокуратурой.
В Раде заговорили о возможном подкупе членов финансового комитета. САП открыла уголовное производство.
В связи с этим нардеп Александр Дубинский и глава фракции Давид Арахамия прошли проверку на полиграфе.
Депутат Евгений Шевченко в эфире российского гостелеканала обвинил украинских националистов в протестах, которые состоялись в Киеве 14 октября, и сказал, что надо снять "языковой вопрос", который привел "к расколу в обществе".
Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что фракция "разваливается".
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал