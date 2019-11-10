"Слуги народа" соберутся на решающий съезд: все подробности онлайн

В воскресенье, 10 ноября, в 12:00 стартует первый этап очередного съезда партии "Слуга народа".

Его проведут в КВЦ "Парковый" в Киеве (ул. Парковая, 16А). Как сообщает пресс-служба политсилы, регистрация участников начнется в 11:00.

OBOZREVATEL будет вести текстовую трансляцию всего происходящего.

"Слуги народа" соберутся на решающий съезд

К участию в съезде приглашены представители Офиса президента, правительства и Верховной Рады, народные депутаты-члены фракции "Слуги народа" в полном составе, представители "Зекоманды" из всех регионов Украины и представители СМИ.

В программе съезда:

Отчет деятельности партии "Слуга народа" за последний год.

Решение кадровых вопросов.

Обсуждение и принятие решений о создании Рабочей группы по внесению изменений в Устав партии.

Обсуждение и принятие решений по запуску системы учета (аналитический и законотворческий центры, Школа политического образования и т.д.).

Принятие решения об участии партии в выборах в ОТГ 22 и 29 декабря 2019.

Одно из самых ожидаемых решений – смена руководителя партии, так как Дмитрий Разумков стал председателем Верховной Рады и не имеет возможности заниматься развитием политсилы. Это место уже пророчат Александру Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Слуге народа" будет, что обсудить на масштабном съезде, поскольку нардепы уже успели угодить в несколько громких скандалов. Частично "полеты" разобрали на закрытой встрече 28 октября, на которой президент Владимир Зеленский призвал "не расшатывать лодку".

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