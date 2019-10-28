Зеленский собрал "Слугу народа" на закрытую встречу: эксклюзивные подробности и фото

В понедельник, 28 октября, народные депутаты от фракции "Слуга народа" собрались на встречу, на которой присутствовал президент Владимир Зеленский.

Мероприятие проходило в конгрессно-выставочном центре "Парковый" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Заседание началось с пикета предпринимателей. Сторонники ФЛП пришли с плакатами и требовали защитить их права.

Встречу "Слуги народа" пытались сорвать ФЛП

Встречу "Слуги народа" пытались сорвать ФЛП

Вскоре на встречу прибыли президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, глава Офиса президента Андрей Богдан и его заместитель Сергей Трофимов, а также глава парламентской фракции Давид Арахамия.

Глава государства обратился к "слугам" с призывом не "раскачивать лодку". Он заявил, что в партии должен быть порядок.

Нардепы затронули вопросы финансового характера: обсуждались субвенции и выделение средств на восстановление дорог на Донбассе. Парламентарии также говорили о работе на округах.

Кроме того, на встрече коснулись генерального прокурора Руслана Рябошапки. Нардеп Антон Поляков в комментарии OBOZREVATEL рассказал о конфликте с одним из коллег, который якобы заказал его криминальному авторитету. Генпрокурор, по словам Полякова, на сообщения об этом не отреагировал.

Зеленский собрал "Слугу народа" на закрытую встречу

Несмотря на ряд скандальных инцидентов со "слугами" в Раде, из фракции никого не исключили.

В частности, оправдали нардепа Вячеслава Медяника, который попался на переписке, в которой "решал" дела с прокурорами. Он заявил на заседании, что ни в чем не виноват и в подтверждение этого уже прошел полиграф. По результатам проверки вопрос был закрыт.

Не стали лишать мандатов и нардепов, которых поймали на кнопкодавстве.

Один из парламентариев также сообщил OBOZREVATEL, что частично обсуждали вопрос с Евгением Шевченко, который появился в эфире пропагандистов Кремля с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным. Нардепы пришли к решению больше не ходить на российское телевидение.

В политсиле заверили, что монобольшинство сохраняется, и нет раскола, о котором говорят СМИ. Также отметили, что некоторые члены фракции расшатывают ситуацию и хотят пропиариться на скандалах. Представитель "СН" заверил, что конфликта, который пытаются раздуть, нет.

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