"Слуга народа" проведет съезд из-за выборов: озвучены планы

Политическая партия "Слуга народа" проведет внеочередной съезд 29 августа, где рассмотрит вопрос участия своих кандидатов на местных выборах.

Об этом сообщила в Facebook заместитель председателя фракции Евгения Кравчук. В частности на съезде представят список кандидатов на должности мэров областных центров.

"Съезд партии "Слуга Народа" состоится 29 августа в Киеве. Символично – ровно год с момента работы нового созыва парламента. Сегодня такое решение принял Высший совет партии. На съезде мы юридически примем решение об участии в местных выборах 2020, представим широкой общественности соответствующую программу партии, а также список кандидатов на должности мэров областных центров", - написала нардеп.

Также, по ее словам съезд выдвинет кандидата в народные депутаты на довыборах по 208-му округу в Черниговской области.

"Что же, отдохнули немного и возвращаемся к активной работе. Впереди нас ждет насыщенный политический сезон!" – резюмировала Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" планирует собрать представителей избирательных штабов на всеукраинский съезд в конце августа, накануне местных выборов.