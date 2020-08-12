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"Слуга народа" проведет съезд из-за выборов: озвучены планы

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
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'Слуги народа' проведут съезд накануне местных выборов

"Слуги народа" проведут съезд накануне местных выборов. Новое время

Политическая партия "Слуга народа" проведет внеочередной съезд 29 августа, где рассмотрит вопрос участия своих кандидатов на местных выборах.

Об этом сообщила в Facebook заместитель председателя фракции Евгения Кравчук. В частности на съезде представят список кандидатов на должности мэров областных центров.

"Съезд партии "Слуга Народа" состоится 29 августа в Киеве. Символично – ровно год с момента работы нового созыва парламента. Сегодня такое решение принял Высший совет партии. На съезде мы юридически примем решение об участии в местных выборах 2020, представим широкой общественности соответствующую программу партии, а также список кандидатов на должности мэров областных центров", - написала нардеп.

Также, по ее словам съезд выдвинет кандидата в народные депутаты на довыборах по 208-му округу в Черниговской области.

"Что же, отдохнули немного и возвращаемся к активной работе. Впереди нас ждет насыщенный политический сезон!" – резюмировала Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" планирует собрать представителей избирательных штабов на всеукраинский съезд в конце августа, накануне местных выборов.

УкраинаПартия Слуга народаЕвгения Кравчук
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