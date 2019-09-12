"Слуга народа" проведет диджитализацию Рады: что это значит

Парламент поддержал проект закона №1044-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о внедрении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом".

Это произошло на заседании ВР в четверг, 12 сентября. За документ в первом чтении проголосовали 270 нардепов.

Отметим, проектом предлагается внести изменения в статью 91 Регламента Рады в части подачи сопроводительных документов к законопроектам в электронном виде, а также в статью 97 о ведении дела законопроекта в электронном виде.

Коллаж

Скрин трансляции

Скрин трансляции

Во время обсуждения позафракционный депутат Олесь Довгый принес на трибуну стопку бумаг, показав, какое количество листов получают нардепы каждый день.

Он также продемонстрировал планшет, на котором с помощью разработанной платформы можно работать над законопроектами.

Скрин трансляции

Скрин трансляции

Согласно документу, все зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты будут предоставляться народному депутату путем рассылки на адрес электронной почты на почтовом сервере Рады информационного письма о регистрации законопроектов.

Также для регистрации законопроекта народные депутаты должны подавать сопроводительные документы только в электронном виде, тогда как сейчас необходимо подавать также и бумажный комплект документации.

"Это не только сохранит украинские леса, но и повысит скорость и эффективность законотворческого процесса. Ведь в бумажном виде в документах нельзя делать поиск по ключевым словам и копировать.

К тому же, старая система повышала расходы на содержание ВР. В этом году в смете ВР только на бумагу предусмотрено 400 млн грн", – прокомментировала законопроект пресс-служба "Слуги народа".

Результаты поименного голосования:

Как писал OBOZREVATEL, на заседании 12 сентября монобольшинство Верховной Рады приняло в первом чтении законопроект о внесении изменений касательно оснований передачи дел в Большую Палату Верховного Суда и сроков возвращения административных дел.

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