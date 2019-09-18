"Слуга народа" провалила отмену закона об импичменте: что дальше

В среду, 18 сентября, парламентское большинство в Верховной Раде Украины провалило голосование за отмену законопроекта об импичменте. Его инициатором был президент Владимир Зеленский.

Скандальное голосование состоялось на пленарном заседании, несмотря на конструктивные замечания о нарушении процедуры и поспешном принятии документа в целом. Его итоги дают основания спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову подписать законопроект №1012, проголосованный 10 сентября.

Напомним, он оказался заблокированным после того, как партия "Европейская солидарность" внесла в парламент проект постановления об отмене голосования за законопроект об импичменте.

Импичмент "Прямой"

Председатель Верховной Рады не имел права подписать закон, поскольку, согласно регламенту, Рада сначала должна была рассмотреть альтернативный документ.

После провального голосования последнее препятствие на пути к подписанию законопроекта снято.

Как сообщал OBOZREVATEL:

после завершения голосования на досрочных парламентских выборах президент Украины Владимир Зеленский пообещал , что новая Верховная Рада примет закон об импичменте главы страны.

29 августа Верховная Рада Украины получила законопроект о процедуре импичмента президента. Документ был обозначен как неотложный .

10 сентября парламентское монобольшинство в Верховной Раде Украины приняло в целом законопроект о процедуре импичмента (снятия с должности) президента Украины.

В партии "Европейская солидарность" выступили против, заявив, что принятый закон на самом деле предусматривает не импичмент, а невозможность его объявления .

Также нардепов фракции не устроило, что документ был принят в целом, что лишило парламентариев возможности внести правки.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!