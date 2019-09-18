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18 сентября • обновлено в 12:21
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"Слуга народа" провалила отмену закона об импичменте: что дальше

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В среду, 18 сентября, парламентское большинство в Верховной Раде Украины провалило голосование за отмену законопроекта об импичменте. Его инициатором был президент Владимир Зеленский.

Скандальное голосование состоялось на пленарном заседании, несмотря на конструктивные замечания о нарушении процедуры и поспешном принятии документа в целом. Его итоги дают основания спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову подписать законопроект №1012, проголосованный 10 сентября.

Напомним, он оказался заблокированным после того, как партия "Европейская солидарность" внесла в парламент проект постановления об отмене голосования за законопроект об импичменте.

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Импичмент

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Председатель Верховной Рады не имел права подписать закон, поскольку, согласно регламенту, Рада сначала должна была рассмотреть альтернативный документ.

После провального голосования последнее препятствие на пути к подписанию законопроекта снято.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • после завершения голосования на досрочных парламентских выборах президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что новая Верховная Рада примет закон об импичменте главы страны.

  • 29 августа Верховная Рада Украины получила законопроект о процедуре импичмента президента. Документ был обозначен как неотложный.

  • 10 сентября парламентское монобольшинство в Верховной Раде Украины приняло в целом законопроект о процедуре импичмента(снятия с должности) президента Украины.

  • В партии "Европейская солидарность" выступили против, заявив, что принятый закон на самом деле предусматривает не импичмент, а невозможность его объявления.

  • Также нардепов фракции не устроило, что документ был принят в целом, что лишило парламентариев возможности внести правки.

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Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Импичмент президента Верховная Рада Украины Партия Слуга народа Партия "Европейская солидарность"
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