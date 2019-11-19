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19 ноября • обновлено в 16:02
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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

По $300 000? Появились новые детали скандала с продажей округов в "Слуге народа"

1.7т
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Исключенная из фракции "Слуга народа" народный депутат Анна Скороход подтвердила слова своего коллеги Антона Полякова о том, что руководство партии продавало округа на парламентских выборах.

"Это не единичные случаи. От многих коллег я слышала, что округа продавались по всей Украине", – рассказала Скороход в программе "Острый вопрос" на ObozTV.

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По ее данным, средняя сумма "продажи" составляла $300 000.

"Продавались (округа. – Ред.) не в том смысле, что продавались тем, кто сейчас в Верховной Раде. А продавались тем, что ставили слабого, проигрышного соперника. Чтобы то или иное лицо прошло", – разъяснила политик.

При этом Скороход отказалась уточнить детали: "Если я вам сейчас их назову, то выдам тех людей, которые мне об этом рассказывали. Думаю, что это неправильно".

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"Мы (депутаты из фракции СН. – Ред.) общаемся между собой. Многие говорили: "Ой, у нас тот округ сливали, и тот округ сливали, а мы знаем, что тот сливал и тот сливал". И никто ничего не хочет делать, потому что выборы прошли", – добавила она.

Нардеп посоветовала проанализировать ход выборов на тех либо иных округах.

"Многие люди во фракцию зашли случайно. Во время предвыборной компании они подали паспортные данные. И вообще никак не участвовали, или участвовали минимально. А есть люди, которые действительно прошли Крым и Рим, огонь и воду. Если сделать четкий анализ, то вы поймете, где и как продавались округа. Но да, эта информация среди мажоритарщиков на высшем уровне", – отметила Скороход.

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По ее мнению, президент Владимир Зеленский вряд ли был в курсе происходящего на тот момент.

"Думаю, он и сегодня о многих вещах не знает. Информация, которая ему подается, не всегда подается в той реальности, в которой она находится", – предположила депутат.

Торжественное открытие Верховной Рады IX созыва 3 сентября 2019 года

Торжественное открытие Верховной Рады IX созыва 3 сентября 2019 года

president.gov.ua/

Как сообщал OBOZREVATEL, на закрытом заседании фракции "Слуга народа" 15 ноября было принято решение исключить из ее рядов народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова. По словам Скороход, они "попали под горячую руку" за то, что высказывали свое мнение.

По результатам внеочередных парламентских выборов, которые состоялись 21 июля 2019 года, в Верховную Раду IX созыва были избраны 424 народных депутата: 225 по партийным спискам, 199 – по мажоритарным округам. Монобольшинство в Раде сформировала коалиция партии "Слуга народа" (124 нардепа-списочника и 130 мажоритарщиков).

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Автор
Наталья Глазова Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Анна Скороход
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины выборы в Украине
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Лыскин Юрий
Лыскин Юрий
Где обещанный закон о лишении неприкосновенности? Она точно голосовать за него не будет и врать не будет...
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
То й на йуха він тоді такий треба, якщо не знає, бояри погані, цар добрий? Чи це схема?: "На її думку, президент Володимир Зеленський на той момент навряд чи був у курсі того, що відбувається. "Думаю, він і сьогодні про багато речей не знає. Інформація, яка йому подається, не завжди подається в тій реальності, в якій вона знаходиться", – припустила депутат."
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Мосин Клим
Мосин Клим
это не новость
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