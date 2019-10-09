"Пол-литра влезет": "слуга народа" пришла в Раду с элитным аксессуаром. Фотофакт

Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Ирина Аллахвердиева пришла на заседание Верховной Рады с сумочкой от итальянского дома моды Gucci.
Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Варвара Квитка. Как отметила она, стоимость брендового аксессуара – $1892 (более 46,7 тысяч гривен).
"Страна" пишет, что стеганая сумка на плечо называется "GG Marmont". Подкладка аксессуара из микрофибры с замшевым эффектом. Откидной клапан сумки дополнен культовым логотипом бренда в форме двух букв G. Благодаря скользящей цепочке можно носить эту модель как на плече, так и в руке.
Facebook Ирины Аллахвердиевой
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"Ирина до депутатства была специалистом по страхованию – занимала пост директора филиала австрийской компании UNIQA в Николаеве. В кулуарах Аллахвердиеву называют фэшн-дивой ІX созыва", – написала журналистка.
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Отметим, пользователи сети бурно отреагировали на снимок. "Красиво жить не запретишь. Но когда в стране бедность, как-то неудобно за "служанку", "Хороша сумка, пол-литра влезет запросто!" "Может, она ее в секонде купила", "Вся зарплата ушла за месяц. Бедняжка, как же ей теперь перебиться до получки?" – шутят комментаторы.
GG Marmont
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Facebook Ирины Аллахвердиевой
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Двух народных депутатов Верховной Рады Украины 9-го созыва заметили на заседании парламента с элитными аксессуарами – дорогими часами. В объектив журналистов попали 31-летний Артем Дубнов ("Слуга народа") и 46-летний Игорь Палица ("За будущее").
Внефракционный нардеп Василий Петевка пришел в Раду в часах, стоимость которых равна примерно 12 зарплатам парламентария.
Народный депутат от Полтавской области, член группы "За будущее" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза прямо во время заседания в Верховной Раде. Стоимость элитной услуги составляла $12 тысяч.
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