"Пол-литра влезет": "слуга народа" пришла в Раду с элитным аксессуаром. Фотофакт

Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Ирина Аллахвердиева пришла на заседание Верховной Рады с сумочкой от итальянского дома моды Gucci.

Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Варвара Квитка. Как отметила она, стоимость брендового аксессуара – $1892 (более 46,7 тысяч гривен).

"Страна" пишет, что стеганая сумка на плечо называется "GG Marmont". Подкладка аксессуара из микрофибры с замшевым эффектом. Откидной клапан сумки дополнен культовым логотипом бренда в форме двух букв G. Благодаря скользящей цепочке можно носить эту модель как на плече, так и в руке.

Facebook Ирины Аллахвердиевой

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"Ирина до депутатства была специалистом по страхованию – занимала пост директора филиала австрийской компании UNIQA в Николаеве. В кулуарах Аллахвердиеву называют фэшн-дивой ІX созыва", – написала журналистка.

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Отметим, пользователи сети бурно отреагировали на снимок. "Красиво жить не запретишь. Но когда в стране бедность, как-то неудобно за "служанку", "Хороша сумка, пол-литра влезет запросто!" "Может, она ее в секонде купила", "Вся зарплата ушла за месяц. Бедняжка, как же ей теперь перебиться до получки?" – шутят комментаторы.

GG Marmont Страна

Facebook Ирины Аллахвердиевой

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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