"Слуга народа" пришел в Раду с дорогой брендовой сумкой. Фото

Мирослав Семенюк Политика 16:41, 6.11.2020 Обновлено: 16:42, 6.11.2020

В четверг, 5 ноября, в Верховной Раде заметили народного депутата от фракции "Слуга народа" Анатолия Остапенко с дорогой сумкой Prada.

Сумку зафиксировал на фото корреспондент "Апострофа". Подобная сумка стоит $2700 (примерно 76 тысяч гривен).

В описании к товару на сайте Prada указано, что сумка изготовлена из натуральной кожи и предназначена для работы.

"Слуга" Остапенко носит сумку Prada
apostrophe.ua
Скрин сайта Prada

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Остапенко попал в историю с интимной перепиской прямо в стенах Верховной Рады. Парламентария сфотографировали в тот момент, когда он отвечал в мессенджере какому-то Алексею Сильченко.

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