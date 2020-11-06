"Слуга народа" пришел в Раду с дорогой брендовой сумкой. Фото

В четверг, 5 ноября, в Верховной Раде заметили народного депутата от фракции "Слуга народа" Анатолия Остапенко с дорогой сумкой Prada.

Сумку зафиксировал на фото корреспондент "Апострофа". Подобная сумка стоит $2700 (примерно 76 тысяч гривен).

В описании к товару на сайте Prada указано, что сумка изготовлена из натуральной кожи и предназначена для работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Остапенко попал в историю с интимной перепиской прямо в стенах Верховной Рады. Парламентария сфотографировали в тот момент, когда он отвечал в мессенджере какому-то Алексею Сильченко.