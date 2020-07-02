"Слуга народа" пришел в Раду с часами за 21 тыс. долларов. Фотофакт

Тимур Григоренко Политика 15:52, 2.07.2020 Обновлено: 16:56, 2.07.2020

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко пришел в Верховную Раду с часами марки Rolex, стоимостью выше 21 тысячу долларов.

Фото с политиком в зале парламента опубликовал "Цензор". Сообщается, что модель элитных часов называется Daytona и их цена на официальном сайте 21 419 долларов.

Александр Скичко (1991 года рождения) на момент избрания в Раду проживал в Черкассах и являлся предпринимателем, о чем говорит информация на сайте ВР.

В парламенте нардеп возглавляет подкомитет по вопросам железнодорожного транспорта комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Александр Скичко в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк считает, что у народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Скичко есть шансы в будущем стать президентом.

Ранее Александр Скичко рассказал, как принимаются законопроекты в Верховной Раде.

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