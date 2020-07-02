"Слуга народа" пришел в Раду с часами за 21 тыс. долларов. Фотофакт
Александр Скичко. Facebook
Народный депутат от "Слугм народа" Александр Скичко пришел в Верховную Раду с часами марки Rolex, стоимостью выше 21 тысяч долларов.
Фото с политиком в зале парламента опубликовал "Цензор". Сообщается, что модель элитных часов называется Daytona и их цена на официальном сайте 21 419 долларов.
Александр Скичко (1991 года рождения) на момент избрания в Раду проживал в Черкассах и являлся предпринимателем, о чем говорит информация на сайте ВР.
В парламенте нардеп возглавляет подкомитет по вопросам железнодорожного транспорта Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры.
Александр Скичко в Раде
Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк считает, что у народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Скичко есть шансы в будущем стать президентом.
Ранее Александр Скичко рассказал, как принимаются законопроекты в Верховной Раде.