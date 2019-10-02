Главная Новости
2 октября • обновлено в 15:53
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Слуга народа" приняла закон о перезагрузке НАПК: что это значит

1.4т Читать материал на украинском

В среду, 2 октября в Верховной Раде приняли закон о перезапуске Национального агентства по предотвращению коррупции.

За проект закона №1029 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции" проголосовали 237 нардепов.

Документ поддержали 233 депутата от политсилы "Слуга народа", а также четверо внефракционных депутатов. "Против" проголосовали 13 народных избранников от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и трое внефракционных политиков.

В пояснительной записке к проекту закона №1029 говорится, что он разработан с целью снижения уровня коррупции и повышения общественного доверия к антикоррупционных органов путем совершенствования институционального механизма предотвращения коррупции.

"Слуга народа" приняла закон о перезагрузке НАПК: что это значит

Скриншот

"Слуга народа" приняла закон о перезагрузке НАПК: что это значит

Скриншот

Согласно принятому закону теперь руководить деятельностью НАПК вместо пяти членов будет глава, назначаемый и увольняемый Кабинетом министров. То есть, форма управления ведомства будет изменена с коллегиальной на единоличную.

Также в законе указали требования и ограничения для претендентов на должность главы Агентства. Руководитель НАПК будет назначен на четыре года, при этом один и тот же человек не сможет занимать данную должность дважды подряд.

А одним из оснований для увольнения будет вывод комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности. Глава Агентства сможет назначить себе трех заместителей.

НАПК

НАПК

Цензор

Отметим, что новый закон вступает в силу на следующий день после публикации. Со вступлением в силу данного закона досрочно прекращаются полномочия членов НАПК, руководства его аппарата, членов общественного совета при Агентстве.

В течение двух месяцев Кабинет министров должен будет обеспечить проведение конкурса по отбору главы НАПК. При этом в течение 5 рабочих дней с момента вступления в силу закона Кабмин назначает временно исполняющего обязанности главы Агентства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Антикоррупционный комитет Верховной Рады19 сентября, получил правки к законопроекту №1029 о перезагрузке НАПК.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина
Теги
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции коррупция Верховная Рада Украины законопроект
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Участь іноземних експертів уже не передбачається. Це така орієнтація на ЄС за Зеленським.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel