"Слуга народа" приняла закон о перезагрузке НАПК: что это значит

В среду, 2 октября в Верховной Раде приняли закон о перезапуске Национального агентства по предотвращению коррупции.

За проект закона №1029 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции" проголосовали 237 нардепов.

Документ поддержали 233 депутата от политсилы "Слуга народа", а также четверо внефракционных депутатов. "Против" проголосовали 13 народных избранников от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и трое внефракционных политиков.

В пояснительной записке к проекту закона №1029 говорится, что он разработан с целью снижения уровня коррупции и повышения общественного доверия к антикоррупционных органов путем совершенствования институционального механизма предотвращения коррупции.

Скриншот

Скриншот

Согласно принятому закону теперь руководить деятельностью НАПК вместо пяти членов будет глава, назначаемый и увольняемый Кабинетом министров. То есть, форма управления ведомства будет изменена с коллегиальной на единоличную.

Также в законе указали требования и ограничения для претендентов на должность главы Агентства. Руководитель НАПК будет назначен на четыре года, при этом один и тот же человек не сможет занимать данную должность дважды подряд.

А одним из оснований для увольнения будет вывод комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности. Глава Агентства сможет назначить себе трех заместителей.

НАПК Цензор

Отметим, что новый закон вступает в силу на следующий день после публикации. Со вступлением в силу данного закона досрочно прекращаются полномочия членов НАПК, руководства его аппарата, членов общественного совета при Агентстве.

В течение двух месяцев Кабинет министров должен будет обеспечить проведение конкурса по отбору главы НАПК. При этом в течение 5 рабочих дней с момента вступления в силу закона Кабмин назначает временно исполняющего обязанности главы Агентства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Антикоррупционный комитет Верховной Рады19 сентября, получил правки к законопроекту №1029 о перезагрузке НАПК.

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