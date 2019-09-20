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20 сентября • обновлено в 19:54
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"Слуга народа" приняла военный закон Зеленского: в чем суть

3.2т Читать материал на украинском

Верховная Рада приняла президентский законопроект "Об обороне Украины", который содержит план обороны в случае вооруженного конфликта.

За проект закона №1011 во втором чтении и в целом проголосовали 286 народных депутатов в пятницу, 20 сентября.

В документе предусматривается законодательное урегулирование плана обороны государства и предоставление права президенту утверждать его структуру.

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Помимо "Слуги народа" голоса дали "Европейская солидарность" (15), "Голос" (14), "Батькивщина" (9), группа "За будущее" (5) и еще 9 внефракционных депутатов. "Оппозиционная платформа - За жизнь", уже традиционно, голосование проигнорировала.

В законопроекте сказано, что "план обороны Украины – составная часть оборонного планирования, которая содержит совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и его защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Пристайко рассказал, что Украина согласна с условием письменного подтверждения "формулы Штайнмайера" до встречи в "нормандском формате", однако прежде на трех участках фронта на Донбассе должны быть разведены войска.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Пигин Макс
Пигин Макс
И когда этот комплекс мер начнёт действовать? Предыдущая война с Россией не в счёт? Зеленский будет ждать когда Россия ещё раз нападёт на Украину?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Levitsky Valery, Ну разумеется, у вас же самая боеспособная армия в Галактике)))))))
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Пигин Макс, Не сы. 3,14здитть каtsапов будем в порядке поступленния, согласно живой очереди
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