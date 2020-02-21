"Слуга народа" предложила провести выборы в Крыму на границе

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елена Мошенец выступила с предложением провести выборы в аннексированном Крыму на границе с полуостровом.

По ее словам, там теоретически можно организовать специальные избирательные точки. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ATR (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Наиболее приемлемой ситуацией я бы видела создание нескольких точек, на которых можно принять участие в выборах, где-то ближе к границе с Крымом. Или определенных условий, чтобы люди видели и понимали ситуацию в дальнейшем, и имели возможность это сделать", – заявила нардеп.

Елена Мошенец

При этом она выразила сомнения в реальной возможности проведения выборов на территории аннексированного полуострова.

"Что бы мы там ни делали, мы понимаем, что имплементировать ту местную власть, которую мы теоретически можем избрать, на практике будет сложно. Пока что, пожалуй, даже невозможно", – признала политик.

"Слуга народа" также отметила, что на данный момент нет реальных способов проведения украинских выборов на полуострове.

"Вопрос сверхсложный. Я не могу быть экспертом в том, как выйти из такой кризисной ситуации. Но точно понимаю, что нельзя оставлять Крым без местных выборов", – подытожила Мошенец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Зеленский 15 февраля выступил на Международной конференции по безопасности в Мюнхене, где рассказал о необходимости местных выборов в Украине, включая оккупированные Крым и Донбасс.

В Крыму отреагировали, заявив, что Украина может организовать такое голосование "только для своих граждан в случае открытия консульства".

В России всполошились из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести выборы в аннексированном Крыму, назвав такое предложение невыполнимым.

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