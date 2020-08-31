"Слуга народа" потребовал срочного исключения Фокина с ТКГ
Заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина нужно немедленно исключить из ТКГ.
Об этом заявил глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев. Свою позицию относительно скандала вокруг высказываний политика относительно оккупированных РФ территорий он поделился в Facebook.
"Не может быть амнистии для боевиков, которые убивали украинских военных. Не должно быть особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей", – отметил парламентарий.
Он напомнил, что каждый метр украинской земли в этих регионах, который удалось отстоять, отбить и буквально выгрызть из лап российских и пророссийских наемников, пропитан кровью украинских воинов. Поэтому подчеркнул, что такой, как Фокин, "не имеете никакого права распоряжаться судьбой этих территорий и их жителей".
"Люди, которые фактически сдают национальные интересы и откровенно подыгрывают врагу, не имеют права представлять нашу страну ни в одной структуре. Поэтому я требую вывода Фокина из состава ТКГ! Прошу коллег поддержать!" – призвал Чернев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам.
Он также рассказал о возможном копромиссе с РФ – Украина соглашается на всеобщую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию.
Помимо этого, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что соответствующие заявления Фокина не отвечают национальным интересам и являются провокационными.
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предположил, что Рада, вероятно, готова встретиться с Фокиным из-за его заявлений по Донбассу.