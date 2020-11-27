"Слуга народа" получила первого и пока единственного председателя областного совета

Представитель от партии "Слуга народа" Владимир Федоренко избран председателем Житомирского областного совета.

Соответствующее решение депутаты приняли в пятницу, 27 ноября, на первой сессии. "За" проголосовали 53 из 64. Так, Житомирская область стала первой и пока еще единственной, где президентская партия получила своего спикера облсовета.

Известно, что до этого Федоренко занимал должность первого заместителя председателя Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко. На местных выборах 2020 года шел первым номером в списке партии "Слуга народа".

В результате волеизъявления граждан "Слуга народа" получила большинство голосов только в 4 областях: Житомирской, Днепропетровской, Сумской и Черновецкий. Но рабочую коалицию пока им удалось составить лишь на Житомирщине.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL по итогам первого полугодия 2020 Житомирская область вошла в тройку лидеров по эффективности губернаторов.