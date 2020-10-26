"Слуга народа" показала первые итоги опроса Зеленского

Правящая партия "Слуга народа" обнародовала первые результаты опроса президента Владимира Зеленского. Они базируются на основе обработки 74% анкет.

Инфографика с процентным распределением по каждому из пяти вопросов появилась на официальном Telegram-канале политсилы. В частности, по четырем инициативам главы государства большинство респондентов откликнулись положительно. Исключение – свободная экономическая зона на Донбассе.

В целом голоса распределились следующим образом:

Пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах: за – 82,97%, против – 13,87%.

Создание свободной экономической зоны на Донбассе: за – 46,7%, против – 46,48%.

Сокращение количества нардепов до 300: за – 89,6%, против – 7,12%.

Легализация канабиса в медицинских целях: за – 64,88%, против – 29,53%.