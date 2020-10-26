"Слуга народа" показала первые итоги опроса Зеленского
Правящая партия "Слуга народа" обнародовала первые результаты опроса президента Владимира Зеленского. Они базируются на основе обработки 74% анкет.
Инфографика с процентным распределением по каждому из пяти вопросов появилась на официальном Telegram-канале политсилы. В частности, по четырем инициативам главы государства большинство респондентов откликнулись положительно. Исключение – свободная экономическая зона на Донбассе.
В целом голоса распределились следующим образом:
Пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах: за – 82,97%, против – 13,87%.
Создание свободной экономической зоны на Донбассе: за – 46,7%, против – 46,48%.
Сокращение количества нардепов до 300: за – 89,6%, против – 7,12%.
Легализация канабиса в медицинских целях: за – 64,88%, против – 29,53%.
Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом: за – 74,21%, против – 17,21%.
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