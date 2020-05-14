"Слуга народа" похвастался созданием украинского аппарата ИВЛ: врачи раскритиковали

В Хмельницком на госпредприятии "Новатор" разработали устройство, которое должно выполнять роль аппарата искусственной вентиляции легких.

На предприятии заявили, что могут ежемесячно выпускать до 10 тысяч устройств. Цена такого аппарата – 20 тысяч гривен, передает "Лига".

Официальная страница партии "Слуга народа" в Хмельницкой области в Facebook разместила сообщение, что "Новатор" получил разрешение от Минздрава "на изготовление аппаратов ИВЛ собственной разработки".

Украинский "аппарат ИВЛ"

По словам нардепа Сергея Мандзия и директора госпредприятия Алексея Свистунова, аналогичные зарубежные приборы "стоят в десятки раз дороже – до 50 тысячи долларов", а этот "был разработан в течение 10 дней на основе разработок Британии и Израиля".

При этом Мандзий добавил, что аппарат должен еще получить сертификат в Минздраве.

"Однако из-за эпидемии COVID-19 мы имеем нестандартную ситуацию, и каждый день ожидания может стоить человеческой жизни. Поэтому мы обратились в Минздрав и Кабмин с просьбой максимально ускорить этот процесс. Мы очень благодарны, что нас услышали. Теперь остался последний этап – выделить средства на подготовку серийного производства", – говорится в сообщении.

Аппарат ИВЛ

Добавим, что такая украинская разработка вызвала неоднозначную реакцию. Например, президента Ассоциации анестезиологов Украины Сергея Дуброва сообщил, что в стране сейчас нет недостатка даже в профессиональных аппаратах ИВЛ ("до 4000 аппаратов ИВЛ, и больными с COVID-19 из них занято до 50"), чтобы насыщать больницы этим модернизированным мешком Амбу.

Он раскритиковал возможное массовое использование аппарата для оказания помощи больных COVID-19, так как тот используется исключительно для экстренной и временной вентиляции . В предлагаемом устройстве нет мониторинга доставляемого объема воздуха и контроля давления в дыхательных путях.

Также под постом в сети пользователи раскритиковали идею использования такого "аппарата ИВЛ".

"Можно просто взять баллон кислорода с резиновым шлангом, и все покрасить зеленой краской. Будет еще дешевле", "Первый раз вижу, судя по дизайну, в лучшем случае для парамедиков БСМП! Думаю по содержанию так же, практически уверен! Просто "дуйка", "Это "г*вно" не имеет никакого отношения к медицинскому оборудованию, а в частности к ИВЛ. Мешок, который вы видите, мешок Амбу придуман в 1956 году, его стоимость 386 гривен. Изобретатели добавили к нему китайский мотор, и сделали из него автоматический мешок. Это не ИВЛ! Какой стыд! Слуги народа – имеют в виду тупой народ как хотят", – негодовали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский похвастался качеством украинских аппаратов ИВЛ.