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27 декабря • обновлено в 11:19
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"Жлобство и коррупция": один из "слуг народа" погорел на скандальном корпоративе

1.1т
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Экс-нардеп VIII созыва Игорь Мосийчук заявил, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко праздновал новогодний корпоратив в киевском ресторане "Галерный", который еще год назад требовал закрыть.

Кроме того, банкет парламентария якобы оплатил собственник заведения. Фото со скандального мероприятия, а также скриншот старого поста Юрченко Мосийчук опубликовал на своей странице в Facebook.

Корпоратив Юрченко

Корпоратив Юрченко

Facebook Игоря Мосийчука

"Народний депутат от "слуг народа" Александр Юрченко вместе с помощниками отпраздновал наступающий Новый год. Выложил фото с этого празднования в ФБ. Ничего особенного, такой себе корпоратив. Стол, кстати, очень скромный, демократический. Все хорошо, если бы не одно но. Этот корпоративчик проходил в ресторанном комплексе "Галерный", который чуть больше года назад требовал от правоохранительных органов закрыть председатель общественного совета при Голосеевской РГА Александр Юрченко", – акцентировал внимание Мосийчук.

Год назад Юрченко требовал закрыть "Галерный"

Год назад Юрченко требовал закрыть "Галерный"

Facebook Игоря Мосийчука

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"Нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко, еще будучи активистом, нагибал ресторанный комплекс "Галерный", а уже став нардепом нагнул так, что теперь бухает там вместе с помощниками!" – возмутился бывший парламентарий.

Мосийчук уточнил, что стрелкой на фото отмечен владелец ресторана Александр Крамаренко, за счет которого якобы и проходило празднование.

"А это уже история не только о жлобстве, но и о коррупции! Готовим заявление в НАБУ", – пригрозил Мосийчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мосийчук показал видео, на котором запечатлен якобы член "Слуги народа" Сергей Литвиненко в нетрезвом состоянии. По его словам, он был снят после новогоднего корпоратива партии "Слуга народа".

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Игорь Мосийчук
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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