"Слуга народа" отпразднует Новый год в одном из лучших клубов Киева: названа дата

Фракция "Слуга народа" проведет корпоратив по случаю Нового года-2020 в одном из самых дорогих ресторанов-клубов Киева – "CHI".

Об этом со ссылкой на собственные источники в политсиле сообщает "Страна". Отмечается, что каждый заместитель главы фракции рассылает своей группе в мессенджерах информацию о месте и времени проведения праздника.

"20/12 в 18.00 ждем всех в ресторане "CHI" (3-й этаж КВЦ "Парковый") на новогодний корпоратив фракции партии "Слуга народа". Будет весело", – сказано в сообщении.

"Слуга народа" отпразднует Новый год в одном из лучших клубов Киева

Такую же рассылку также получил секретариат фракции политсилы.

Отметим, "CHI" – один из самых популярных ночных заведений Киева. По данным поставщиков элитного алкоголя, в этом заведении выпивают 25% всего поставляемого в Украину объема дорого шампанского Moet Chandon.

"Слуга народа" отпразднует Новый год в "CHI" reservehall.com

"Слуга народа" отпразднует Новый год в "CHI" kyivmaps.com

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