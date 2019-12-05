Главная Новости
5 декабря • обновлено в 22:38
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Политика

"Слуга народа" отпразднует Новый год в одном из лучших клубов Киева: названа дата

1.4т
Читать материал на украинском

Фракция "Слуга народа" проведет корпоратив по случаю Нового года-2020 в одном из самых дорогих ресторанов-клубов Киева – "CHI".

Об этом со ссылкой на собственные источники в политсиле сообщает "Страна". Отмечается, что каждый заместитель главы фракции рассылает своей группе в мессенджерах информацию о месте и времени проведения праздника.

"20/12 в 18.00 ждем всех в ресторане "CHI" (3-й этаж КВЦ "Парковый") на новогодний корпоратив фракции партии "Слуга народа". Будет весело", – сказано в сообщении.

Новости
В Раде из-за женщины подрались "слуги народа". Видео и фото

"Слуга народа" отпразднует Новый год в одном из лучших клубов Киева

"Слуга народа" отпразднует Новый год в одном из лучших клубов Киева

Такую же рассылку также получил секретариат фракции политсилы.

Отметим, "CHI" – один из самых популярных ночных заведений Киева. По данным поставщиков элитного алкоголя, в этом заведении выпивают 25% всего поставляемого в Украину объема дорого шампанского Moet Chandon.

"Слуга народа" отпразднует Новый год в "CHI"

"Слуга народа" отпразднует Новый год в "CHI"

reservehall.com

"Слуга народа" отпразднует Новый год в "CHI"

"Слуга народа" отпразднует Новый год в "CHI"

kyivmaps.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали новую кофейню, которую открыли в Верховной Раде.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Новый Год-2020
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
нехай щастить
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги