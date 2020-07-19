"Слуга народа" отправит на выборы мэра Тернополя комика из шоу Зеленского, – СМИ

Актер, комик и ведущий Виктор Гевко будет баллотироваться в мэры Тернополя от партии "Слуга народа".

Об этом заявило издание РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники.

35-летний Гевко является уроженцем Тернопольской области и, если будет участвовать в выборах, то его ключевым оппонентом будет действующий глава города, "свободовец" Сергей Надал.

Виктор Гевко. Фото с instagram

Гевко является активным участником юмористических шоу, которые ранее создал и вел Владимир Зеленский. Он – трехкратный победитель "Рассмеши комика", автор и актер скетч-шоу "Країна У", и "Одного разу під Полтавою", участник проекта 95 Квартала "Бойцовский клуб", а также капитан команды "VIP-Тернополь", которая несколько раз принимала участие в "Лиге смеха".

Также Гевко занимается проведением свадеб и корпоративов, предлагая такие услуги, в частности, на странице в Instagram.

Виктор Гевко. Фото с instagram

Как ранее писал OBOZREVATEL, от "Слуги народа" в мэры Киева будет баллотироваться Ирина Верещук. Ранее она раскрыла свои преимущества.