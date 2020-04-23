Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что партия отказалась от госфинансирования до конца 2020 года.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Она напомнила, что ранее украинское законодательство позволяло отказаться от госфинансирования только на всю парламентскую каденцию партии. Политикам пришлось внести изменения в государственный бюджет и проголосовать их в сессионном зале, чтобы дать возможность отказываться от денег поквартально.

"Мы отказались от бюджетного финансирования к концу 2020 года. Точка! Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко подписал соответствующее письмо, которое сегодня было передано и зарегистрировано в НАПК", - заявила Кравчук.

"Слуга народа" отказалась от госфинансирования до конца года

Политик отметила, что закон не позволяет напрямую отдать деньги на борьбу с коронавирусом, ведь благотворительность не является уставной деятельностью партии. Поэтому "СН" профинансирует общественные организации, которые будут заниматься закупкой медикаментов, медсредств и оборудования для борьбы с вирусом.

Yevheniya Kravchuk / Facebook

Депутаты-мажоритарщики "Слуги народа" будут контролировать деятельность этих организаций, а в округах, где мажоритарщиков от СН нет, – депутаты-списочники, которые закреплены за этими округами.

Кравчук отметила, что партия будет отчитываться о потраченных средствах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бюджет Украины на 2020 год полностью переписали из-за пандемии коронавируса по всему миру.

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