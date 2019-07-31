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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Слуга народа" отдала Коломойскому треть бюджета

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Политическая партия "Слуга народа" на избирательную кампанию на внеочередные выборы в Верховную Раду собрала 114,65 млн гривен.

Об этом сказано в окончательном финансовом отчете политсилы об использовании средств избирательного фонда, обнародованном на сайте ЦИК. Цифры проанализировали журналисты "Чесно".

Отмечается, что большую часть средств (свыше 93 млн) было направлено на агитацию на телевидении (чтобы посмотреть инфографику, поскролльте новость вниз).

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Из них до 43,2 млн заплатили предприятиям, входящим в медиахолдинг "1+1 Media", акционером которого является олигарх Игорь Коломойский.

Иллюстрация. Реклама партии

Иллюстрация. Реклама партии "Слуга народа"

Соцсети

Чуть более 19,7 млн гривен было потрачено на рекламу на телеканалах "ICTV", "Новый канал" и "СТБ" из холдинга Виктора Пинчука "StarLightMedia".

ТРК "Украина" Рината Ахметова получила 16,6 млн, а телеканал "Интер" Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина – 16,3 млн.

"Слуга народа" заплатила ООО "СЭ МЕДИА" за наружную рекламу 16,99 млн гривен. На агитацию на радио было потрачено почти 3 млн гривен.

Остальные деньги пошли на интернет-рекламу, печатную агитацию, сувениры, агитацию в печатной прессе, организацию агитационных мероприятий.

"Слуга народа" отдала Коломойскому треть бюджета

Чесно

Отметим, официально партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" потратила на избирательную кампанию в Раду 99,5 млн гривен. Большинство (64,14 млн) пошли на рекламу. Больше всего получили ТРК "Украина" и "1+1" (больше 14 млн каждый).

Ранее OBOZREVATEL писал, сколько мест получат партии, прошедшие 5% барьер, в новоизбранной Верховной Раде Украины.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
политика Партия "Слуга народа" ЦИК
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
предлагаю.всем адекватным покинуть сию помойку.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Обозреватель Гавнюки, ну то вперед. А мені цікаві лише блоги.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Обозреватель Гавнюки, какую помойку? И кто такая Гавнюка,зачем ты её обозреваешь?
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